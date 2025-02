Zelenski adverteix que Putin "declararà la guerra a l'OTAN" i suggereix l'ocupació de parts d'Europa

MADRID, 17 febr. (EUROPA PRESS) -

El president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, ha advertit aquest diumenge de la "possibilitat" d'una ocupació d'altres territoris europeus per part de Moscou, assegurant que el seu homòleg rus, Vladímir Putin, "declararà la guerra a l'OTAN".

Zelenski ha suggerit durant una entrevista concedida a la cadena nord-americana NBC News que Putin estaria esperant "un debilitament" de l'Aliança Atlàntica, que podria donar-se si "els Estats Units pensen a retirar el seu exèrcit d'Europa", per començar a ocupar parts del continent.

"No sé si ells (els russos) voldran el 30 per cent d'Europa, el 50 per cent, no ho sé. Ningú ho sap. Però tindran aquesta possibilitat (...) Sabent que no va aconseguir ocupar-nos, no sabem a on anirà. Començaran des d'aquests països petits que han estat en la Unió Soviètica", ha afirmat, apuntant a Lituània o Polònia com a potencials objectius.