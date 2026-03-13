Zelenski: aixecar les sancions al petroli rus aporta a Moscou 10.000 milions de dòlars

MADRID 13 març (EUROPA PRESS) -
El president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, ha advertit que la recent decisió dels Estats Units (EUA) d'aixecar les sancions al petroli rus no només reforça la posició de Moscou, sinó que a més li aporta fins a 10.000 milions de dòlars addicionals per continuar amb la guerra.
"La decisió dels EUA de suavitzar parcialment les sancions a Rússia (...) els podria proporcionar uns 10.000 milions de dòlars per a la guerra", ha destacat el president ucraïnès davant la premsa a París, on s'ha reunit aquest divendres amb el seu homòleg francès, Emmanuel Macron.
"Això no contribueix a la pau, per descomptat", ha lamentat Zelenski, que ha apuntat que la decisió de Washington --lluny d'estabilitzar la situació, tal com defensa--, promou una "lògica bèl·lica" en favor de Rússia que acabarà afectant tota la regió del Pròxim Orient.
"Com més diners tingui Rússia per finançar la seva maquinària de guerra, més drons es fabricaran en territori rus per desestabilitzar el Pròxim Orient, per la qual cosa aixecar les sancions per obtenir més diners, rebre més drons i llançar més atacs no és gaire lògic", ha valorat.
Arran de la guerra al Pròxim Orient, la navegació per l'estret d'Ormuz s'ha vist greument amenaçada, amb l'Iran i els seus socis regionals amenaçant amb atacar els vaixells cisterna que hi transiten en resposta a l'ofensiva militar dels EUA i Israel ja fa dues setmanes.
L'estret d'Ormuz acull una quarta part del comerç marítim mundial del petroli, a més d'un volum important de gas natural liquat i fertilitzants. Això ha provocat que els EUA hagin pres aquesta decisió amb la qual pretenen "estabilitzar el marcat energètic".