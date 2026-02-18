Zelenski acusa Rússia d'obstruir les negociacions a Ginebra

MADRID 18 febr. (EUROPA PRESS) -
El president ucraïnès, Volodímir Zelenski, ha acusat aquest dijous Rússia d'obstruir les negociacions trilaterals amb els Estats Units en marxa a Ginebra i ha afirmat que la primera jornada d'aquesta nova tanda de contactes ha estat "realment difícil".
"Les reunions d'ahir van ser realment difícils, i podem afirmar que Rússia està intentant allargar unes negociacions que ja podrien haver arribat a l'etapa final", ha dit en un missatge, en el qual detalla que van tractar tant qüestions militars com polític-militars.
En tot cas, el líder ucraïnès ha insistit que les negociacions han de ser "productives i augmentar la possibilitat de solucions pacífiques", després de subratllar que és una "tasca clara" encomanada a la delegació ucraïnesa.
Així mateix, ha valorat els esforços dels Estats Units per intervenir amb Rússia i ha destacat la seva "atenció al detall i paciència" amb els representants de Moscou, després de reivindicar que representants del Regne Unit, França, Alemanya, Itàlia i Suïssa van ser presents a l'Hotel Intercontinental i es van reunir amb els enviats d'Ucraïna.
"Considerem indispensable la participació d'Europa en el procés per a la implementació reeixida d'uns acords plenament viables; Ucraïna no té dubtes que els socis són capaços de garantir l'actitud constructiva en el procés de negociació i, per tant, un resultat digne", ha afirmat.
La segona jornada de converses trilaterals entre Rússia, Ucraïna i els Estats Units ha arrencat aquest dimecres a Ginebra, en el marc dels contactes per mirar d'arribar a un acord que posi fi a la invasió russa.