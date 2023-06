Zelenski acusa els "terroristes russos" de la destrucció d'una presa al riu Dniéper

Kuleba diu que Rússia ha provocat "el pitjor desastre tecnològic de les darreres dècades" a Europa



MADRID, 6 juny (EUROPA PRESS) -

El president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, ha acusat aquest dimarts els "terroristes russos" de la destrucció de la presa de la central hidroelèctrica de Kakhovka, al riu Dniéper, incident del qual Ucraïna i Rússia s'han acusat mútuament, i ha ressenyat que "només la victòria d'Ucraïna aconseguirà que torni la seguretat".

"Terroristes russos. La destrucció de la central hidroelèctrica de Kakhovka només confirma a tothom que han de ser expulsats d'arreu del territori ucraïnès. No se'ls ha de deixar ni un metre, perquè a cada pam escampen el terror", ha dit el mandatari ucraïnès a Twitter.

"Només la victòria d'Ucraïna aconseguirà que torni la seguretat, i aquesta victòria arribarà. Els terroristes no podran aturar Ucraïna amb aigua, míssils o qualsevol altra cosa", ha dit, abans d'assegurar que "tots els serveis funcionen" i de confirmar una reunió del Consell Nacional de Seguretat i Defensa. "Si us plau, no difongueu informació que no sigui oficial i verificada", ha demanat.

Així, el ministre de Defensa ucraïnès, Oleksí Réznikov, ha acusat Rússia de causar "el pitjor desastre tecnològic de les darreres dècades". "Rússia ha destruït la presa de Kakhovka i probablement ha provocat el pitjor desastre tecnològic en dècades a Europa", ha apuntat a Twitter.

Així mateix, el principal assessor de Presidència, Mikhailo Podoliak, ha carregat contra Moscou i ha dit que "la finalitat és òbvia: crear obstacles insuperables a l'avanç de les forces armades, interceptar la iniciativa d'informació, ralentir el just final de la guerra".

El Comandament Sud de les forces armades d'Ucraïna ha informat aquesta matinada de la destrucció de la infraestructura i ha indicat que investiga la magnitud dels danys, a més de la velocitat i la quantitat d'aigua que afectarà les probables zones d'inundació.

Per contra, l'alcalde prorús de Nova Kakhovka, Vladímir Leontiev, ha confirmat atacs nocturns a la central per part de les tropes ucraïneses, que haurien destruït les vàlvules, per la qual cosa "l'aigua del pantà ha començat a descarregar riu avall sense control".