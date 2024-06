Yoon afirma que el llançament de globus nord-coreans i l'acord entre Moscou i Pyongyang són actes "anacrònics"

MADRID, 25 juny (EUROPA PRESS) -

El president sud-coreà, Yoon Suk Yeol, ha denunciat aquest dimarts que l'enviament per part de Corea del Nord de globus amb deixalles i que l'acord entre Moscou i Pyongyang, que inclou un pacte de cooperació a nivell de tecnologia militar, són actes "anacrònics" que van en contra del progrés de la història.

"Recentment, Corea del Nord no ha dubtat a emprendre provocacions tan menyspreables i irracionals distribuint globus d'escombraries. La setmana passada va signar un tractat integral de cooperació estratègica amb Rússia, que va iniciar la guerra a Ucraïna, i va prometre enfortir la cooperació militar i econòmica en flagrant violació de les resolucions del Consell de Seguretat de l'ONU. Això no són més que actes anacrònics", ha declarat.

Yoon ha assegurat que el seu Exèrcit "mantindrà una ferma disposició per garantir que Corea del Nord no s'atreveixi a desafiar a Corea del Sud sota cap circumstància i respondrà de manera aclaparant i decisiva a qualsevol provocació del Nord", segons declaracions recollides per l'agència de notícies Yonhap.

NOU LLANÇAMENT DE MÉS DE 300 GLOBUS

Les autoritats de Corea del Sud han denunciat aquest dimarts un nou llançament de més de 300 globus nord-coreans amb deixalles en el seu interior, sisena acció d'aquest tipus en tan sol un mes i que té lloc després del llançament de pamflets contra el líder de Corea del Nord, Kim Jong Un, per part de desertors des de l'altre costat de la frontera.

L'Exèrcit sud-coreà ha indicat que al voltant d'un centenar dels globus han caigut a la capital, Seül, i a la part nord de la província de Gyeonggi, propera a la frontera entre les dues Corees. Una anàlisi ha mostrat que no contenien substàncies tòxiques.

A més, ha amenaçat amb reprendre "en qualsevol moment" les retransmissions de propaganda mitjançant altaveus i ha advertit que la implementació d'aquesta guerra psicològica dependria de l'acció de Corea del Nord.

Divendres passat, la germana de Kim Yong Un, Kim Jo Jong, va demanar enviar més globus d'aquest tipus després que desertors nord-coreans llancessin pamflets amb propaganda. Des del passat 28 de maig, les autoritats de Corea del Nord haurien llançat prop de 2.000 globus.