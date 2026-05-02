Xina ordena a les seves companyies energètiques afectades que ignorin les sancions imposades per EUA

MADRID 2 maig (EUROPA PRESS) -
El Ministeri de Comerç de Xina ha donat ordre aquest dissabte a totes les companyies energètiques afectades per sancions d'Estats Units pels seus presumptes vincles amb Iran que ignorin aquestes represàlies de Washington i continuïn amb els seus negocis com fins ara.
L'anunci afecta a cinc companyies però va particularment dirigit al gegant petroquímic Hengli, operador de l'enorme complex de Lianoning, el segon més important del país. A la fi del mes passat, l'Oficina de Control d'Actius Estrangers d'EUA (OFAC), l'organisme del Departament del Tresor encarregat d'investigar a aquestes empreses, va anunciar sancions contra l'empresa després de denunciar que, des d'almenys 2023, va rebre carregaments de petroli iranià procedents d'una sèrie de bucs sancionats que per si sols han lliurat més de cinc milions de barrils de cru.
Hengli va rebutjar qualsevol tipus de relació i va condemnar al seu torn unes "sancions unilaterals i il·legals" que "ignoren els fets i violen les normes del comerç internacional" abans d'anunciar la contractació de "un equip internacional de serveis legals especialitzats en compliment de sancions per avaluar sistemàticament les possibles vies de resposta".
Ara, el Ministeri de Comerç de Xina ha publicat aquest dissabte a la seva pàgina web l'ordre que les empreses afectades "no reconeguin, apliquin ni compleixin les sancions nord-americanes" i salvaguardar així "la sobirania nacional, la seguretat i els interessos de desenvolupament, així com protegir els drets i interessos legítims dels ciutadans, persones jurídiques i altres organitzacions xineses".
"El Govern xinès s'oposa sistemàticament a les sancions unilaterals que manquen d'autorització de l'ONU i de fonament en el dret internacional", afegeix el comunicat de Comerç, que "seguirà supervisant d'a prop els casos d'aplicació extraterritorial indeguda de lleis i mesures estrangeres".