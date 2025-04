La Xina veu en les exempcions dels EUA "un petit pas" i demana a Trump que reconegui "l'error" dels aranzels

MADRID 13 abr. (EUROPA PRESS) -

El Govern xinès ha respost aquest diumenge a les exempcions aranzelàries sobre productes electrònics declarades pels Estats Units com un "petit pas" a l'hora de corregir una decisió errònia però ha demanat al president dels Estats Units que reconegui "l'error" que ha comès i anul·li per complet els gravàmens addicionals que va ordenar el passat 2 d'abril.

Les exempcions nord-americanes, publicades en un butlletí de l'Oficina de Duanes i Protecció Fronterera del país, representen una limitació dels gravàmens en excloure telèfons intel·ligents, ordinadors, microprocessadors i altres productes electrònics de dos tipus d'aranzels: l'aranzel del 125% aplicat a la Xina i l'aranzel base del 10% per a gairebé tots els altres països.

En resposta, el Ministeri de Comerç de la Xina ha indicat que ara mateix "avalua la rellevància de l'impacte" de les exempcions, però ha estimat de totes maneres que "es tracta d'un petit pas per corregir la pràctica errònia que representen les tarifes recíproques".

Pequín considera que, des de l'esclat de la guerra d'aranzels, "els Estats Units no només no han aconseguit resoldre cap problema intern, sinó que ha soscavat greument l'ordre econòmic i comercial internacional, interferit seriosament amb la producció i el funcionament normals de les empreses i la vida i el consum de les persones, i han perjudicat uns altres".

En aquest sentit, el Govern xinès insta els Estats Units al fet que "escolti les veus racionals" tant dins com fora de les seves fronteres i segueixi aquesta decisió amb "un gran pas per corregir els seus errors, i elimini per complet aquesta pràctica" per "tornar a la senda del respecte mutu i la resolució de diferències a través del diàleg en termes igualitaris".