La Xina s'oposa fermament al fet que socis comercials aconsegueixin acords amb Trump que perjudiquin els seus interessos

MADRID 21 abr. (EUROPA PRESS) -

El Govern xinès ha afirmat aquest dilluns que "s'oposa fermament" al fet que els seus socis comercials aconsegueixin acords amb Washington que perjudiquin els seus interessos, després que els mitjans nord-americans informessin que l'administració de Donald Trump planeja fer servir les actuals negociacions aranzelàries per pressionar els socis comercials de la Xina perquè limitin les seves relacions comercials.

"Si això passa, la Xina mai ho acceptarà i prendrà contramesures amb determinació i de manera recíproca. La Xina està decidida i és capaç de salvaguardar els seus propis drets i interessos", ha declarat un portaveu del Ministeri de Comerç xinès, preguntat sobre aquests informes de premsa.

Així i tot, ha indicat que Pequín "respecta totes les parts per resoldre les seves diferències econòmiques i comercials amb els Estats Units mitjançant consultes equitatives". "Totes les parts han de defensar l'equitat i la justícia, la correcció històrica i defensar les normes econòmiques i comercials internacionals, i sistema multilateral de comerç", ha afegit.

Així mateix, ha reiterat que les autoritats nord-americanes han "abusat dels aranzels sobre tots els seus socis comercials sota el pretext de la suposada 'reciprocitat', alhora que han coaccionat totes les parts perquè iniciïn negociacions sobre aranzels recíprocs".

"Això (...) promou polítiques hegemòniques i implementa una intimidació unilateral en els àmbits econòmic i comercial", ha criticat, abans de denunciar la recerca de "suposades exempcions que perjudiquen els interessos d'uns altres en benefici propi i temporal". "Només fracassarà en tots dos extrems", ha afegit.

Finalment, el portaveu ha posat l'accent que "davant de l'unilateralisme i el proteccionisme ningú pot ser immune", i ha asseverat que, en el cas que el comerç internacional "torni a la llei de la selva en què els forts s'aprofiten dels febles, tots els països es convertiran en víctimes".

En aquest context, ha dit que "la Xina està disposada a enfortir la unitat i la coordinació amb totes les parts, a treballar juntes per respondre, a resistir conjuntament la intimidació unilateral, a salvaguardar els seus drets i interessos legítims i a defensar l'equitat i la justícia internacionals".

La setmana passada la Casa Blanca va avisar que les importacions de mercaderies procedents de la Xina poden arribar a enfrontar-se "a un aranzel de fins al 245%", que seria conseqüència de sumar l'aranzel recíproc del 125% així com el gravamen del 20% per abordar la crisi del fentanil, a més dels aranzels per a productes específics sota la secció 301, que oscil·len entre el 7,5% i el 100%.