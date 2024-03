El regulador xinès acusa a Evergrande d'inflar els seus ingressos en 71.760 milions d'euros entre 2019 i 2020

MADRID, 18 març (EUROPA PRESS) -

La Comissió Reguladora de Valors de Xina ha acusat aquest dilluns a la promotora immobiliària xinesa Evergrande i al seu fundador, Hui Ka Yan, d'inflar els seus ingressos en més de 78.000 milions de dòlars (71.760 milions d'euros) entre 2019 i 2020.

En conseqüència, el regulador del 'gegant asiàtic' planeja imposar una multa de 4,2 bilions de iuans (536,8 milions d'euros) a Hengda Real Estigues, la unitat de negoci d'Evergrande a Xina continental, segons ha quedat recollit en un document de les borses de Shanghai i Shenzen consultats per ' Financial Times'.

Evergrande, amb un passiu de més de 300.000 milions de dòlars (276.006 milions d'euros), va ser declarada en liquidació el gener passat per un tribunal d'Hong Kong, encara que les implicacions d'aquesta sentència per a la jurisdicció de Xina continental, on es troben gairebé tots els actius d'Evergrande, continuen sent incertes.

L'expedient de Hengda ha citat la decisió preliminar del regulador, segons la qual l'empresa va incrementar els ingressos en reconèixer-los per endavant l'any 2019, la qual cosa va suposar un augment de 214.000 milions de iuans (27.352 milions d'euros), i va inflar els ingressos en 350.000 milions de iuans (44.734 milions d'euros) l'any 2020.