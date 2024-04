La Xina reclama la "ràpida" incorporació de Palestina com a estat membre de l'ONU

MADRID, 11 abr. (EUROPA PRESS) -

El Govern de la Xina ha confirmat que "defensa per complet" la incorporació de Palestina com a estat membre de ple dret de l'ONU i espera una "ràpida" decisió per part del Consell de Seguretat, l'òrgan a qui competeix avalar aquesta entrada.

Palestina necessita sumar almenys nou vots a favor per completar l'adhesió a l'ONU, i també que cap dels països amb dret a veto, entre els quals la Xina, s'hi pronunciïn en contra. Els Estats Units (EUA), que també tenen aquesta potestat, han expressat el seu recel.

La portaveu del Ministeri d'Exteriors xinès, Mao Ning, ha apostat aquest dijous per continuar fent passos en matèria política i ha advertit que l'actual escalada del conflicte a la Franja de Gaza hauria de servir de "recordatori" que cal una solució al problema de fons.

"L'única manera de trencar l'espiral de conflictes entre palestins i israelians és aplicar per complet la solució dels dos estats", que passa per "establir un estat independent de Palestina i aturar la injustícia històrica", ha emfatitzat Mao en una conferència de premsa.