La Xina reclama la fi de l'"assetjament" i els "atacs" a vaixells civils al mar Roig

MADRID, 19 gen. (EUROPA PRESS) -

Les autoritats de la Xina han reclamat aquest divendres que es posi fi a l'"assetjament" i als "atacs" a vaixells civils al mar Roig, escenari des del passat 7 d'octubre d'hostilitats entre els rebels houthis i una coalició liderada pels Estats Units arran de l'ofensiva israeliana sobre la Franja de Gaza.

"El mar Roig és una important ruta comercial internacional de béns i energia. La Xina demana posar fi a l'assetjament i els atacs a vaixells civils per mantenir lliures les cadenes industrials i de subministrament globals", ha expressat la portaveu del Ministeri d'Exteriors, Mao Ning.

"Alhora, cal evitar alimentar les tensions al mar Roig i els riscos de seguretat a tota la regió", ha reclamat la portaveu, que ha recalcat que el que passa en aquesta part del planeta és una "clara manifestació" que el conflicte a Gaza s'està propagant.

En aquest sentit, ha assenyalat que "la prioritat ara és posar fi als combats a Gaza tan aviat com sigui possible per evitar una escalada més gran i que la situació se surti de mare".

Mao s'ha manifestat en aquests termes a una pregunta sobre unes suposades declaracions d'un alt funcionari dels houthis en què prometia que les embarcacions russes i les xineses no es veurien afectades per aquest nou conflicte. "No n'estic al cas, d'això", ha respost la portaveu.