La Xina recalca que "no acceptarà crítiques" sobre les seves relacions amb Rússia

MADRID, 10 abr. (EUROPA PRESS) -

El Govern de la Xina ha recalcat aquest dimecres que "no acceptarà crítiques o pressions" per les seves relacions amb Rússia, després que la secretària del Tresor dels Estats Units (EUA), Janet Yellen, ha advertit de "conseqüències significatives" per a Pequín si les seves empreses "donen suport a la guerra de Rússia contra Ucraïna".

"La Xina i Rússia tenen dret a mantenir una cooperació normal en termes econòmics i comercials. Aquesta cooperació no ha de patir interferències o restriccions i la Xina no acceptarà acusacions o pressions", ha dit la portaveu del Ministeri d'Exteriors xinès, Mao Ning.

Així, ha recalcat que si hi ha un interès real a assolir un acord de pau a Ucraïna "cal analitzar les causes subjacents de la crisi i dur a terme accions pràctiques per assolir la pau", en una aparent crítica als EUA, segons ha recollit el portal de notícies Huanqiu.

Les paraules de Mao arriben després que Yellen ha afirmat durant una visita oficial a la Xina que "les companyies, incloses les xineses, no han de donar suport material a la guerra russa contra Ucraïna i faran front a conseqüències significatives si ho fan".

A més, arriben després que el ministre d'Exteriors rus, Serguei Lavrov, va fer aquesta setmana una visita oficial a Pequín en la qual es va reunir amb el seu homòleg xinès, Wang Yi, davant el qual va enaltir que les relacions bilaterals han arribat a un "nivell sense precedents".

Per la seva banda, Wang va defensar la celebració d'una conferència internacional "perquè Ucraïna i Rússia assoleixin la pau, amb la participació igualitària de totes les parts enfrontades i un debat just", abans de recalcar que Pequín i Moscou donen suport a "una globalització econòmica inclusiva".