La Xina qualifica de "falses" les afirmacions de Trump sobre els aranzels

El Govern de la Xina ha negat aquest dijous que hi hagi converses en marxa amb els Estats Units sobre la seva disputa aranzelària i ha dit que es tracta d'"informacions falses", després que el president nord-americà, Donald Trump, afirmés dimecres que hi ha contactes "diaris" entre tots dos països.

"Fins on sé, la Xina i els Estats Units no han mantingut consultes o negociacions pel que fa als aranzels, per no parlar d'arribar a un acord", ha dit el portaveu del Ministeri d'Exteriors xinès, Guo Jiakun, segons ha recollit el diari xinès 'Global Times'.

Així mateix, ha reiterat que la situació deriva de les accions dels Estats Units i ha recalcat que la posició de Pequín "és consistent i clara". "Lluitarem si cal lluitar. La nostra porta està oberta si els Estats Units volen parlar. El diàleg i la negociació han de ser igualitaris, respectuosos i recíprocs", ha resolt.

Les paraules de Guo han arribat després que Trump digués que funcionaris de tots dos països mantenen converses directes "cada dia" sobre comerç, sense donar més detalls, després de mostrar-se dimarts disposat a "ser molt bo" amb la Xina i buscar la manera de "treballar plegats", la qual cosa permetria que els aranzels als productes del gegant asiàtic baixin "substancialment", tot i que sense arribar a zero.