La Xina "posa a prova" les capacitats del seu exèrcit amb noves maniobres militars prop de Taiwan

MADRID 1 abr. (EUROPA PRESS) -

Les autoritats de la Xina han "posat a prova" aquest dimarts les capacitats del seu exèrcit davant l'amenaça de "grups separatistes" taiwanesos amb noves maniobres militars prop de l'illa, unes activitats que inclouen "atacs de precisió" des del territori continental.

El Comandament del Teatre d'Operacions Oriental ha indicat en un comunicat que també han fet simulacres de "bloquejos" i "setges" contra "objectius marítims", unes maniobres que pretenen "posar a prova" els soldats xinesos.

Així, el portaveu de l'exèrcit, el coronel Shi Yi, ha indicat que és una "alerta que vol contenir qualsevol acció militar per part de les forces separatistes i independentistes de Taiwan". "És un acte necessari de defensa nacional i per salvaguardar la unitat", ha afirmat.

Shi ha manifestat, a més, que les maniobres s'han centrat en l'ocupació de territori, l'atac a objectius per terra i mar i el bloqueig d'algunes rutes, segons informacions recollides per la cadena de televisió CGTN.

Per la seva banda, el portaveu del Ministeri d'Exteriors, Guo Jiakun, ha aclarit que aquestes mesures suposen un "clar avís" per a Taiwan i una acció "legítima" per a les forces xineses atès que l'illa és una part "indivisible" del territori del país asiàtic. "És una qüestió purament interna i no s'ha de veure afectada per ingerències externes", ha dit.

Els vincles entre les parts es van trencar el 1949, després que les forces del partit nacionalista Kuomintang patissin una derrota en la guerra civil contra el Partit Comunista i es traslladessin a l'arxipèlag. Les relacions es van restablir únicament a nivell empresarial i informal a finals de la dècada dels 80.