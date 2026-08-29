El Nepal contacta amb un segon espanyol desaparegut després de la catastròfica riuada de Rasuwa

Safal Prakash Shrestha / Zuma Press / Europa Press
MADRID 29 ago. (EUROPA PRESS) -
Les autoritats del Nepal han anunciat aquest dissabte que està en contacte amb un segon ciutadà espanyol al que es donava per desaparegut després de la devastadora riuada de principis d'aquesta setmana al districte de Rasuwa, a la frontera amb el Tibet.
En el seu últim balanç d'aquest matí, la Junta de Turisme de Nepal eleva a "dos" el nombre d'espanyols rescatats després que aquest passat divendres a la tarda anunciés el salvament d'un dels, fins llavors, tres espanyols desapareguts durant la tragèdia.
La Junta diu sobre els espanyols apareguts a la seva taula que que estan en situació de "comunicació", sense donar més detalls.
D'acord amb l'últim balanç d'aquest dissabte, els efectius de salvament nepalesos han rescatat o contactat ja amb 187 estrangers que romanien sense localitzar després de l'enorme crescuda registrada dimecres del riu Bhotekoshi, i que ha deixat ja 626 morts al Nepal, més altres set a la regió autònoma xinesa del Tibet.