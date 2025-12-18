La Xina mostra el seu suport a Veneçuela davant el "bloqueig" i la "intimidació" dels EUA

MADRID 18 des. (EUROPA PRESS) -
Les autoritats de la Xina han mostrat aquest dijous el seu suport al Govern veneçolà arran del "bloqueig complet" anunciat aquesta setmana pel president nord-americà, Donald Trump, als vaixells que entren i surten del país, una mesura que Pequín qualifica d'"intimidació unilateral".
El portaveu del Ministeri d'Exteriors de la Xina, Guo Jiakun, ha indicat durant una conferència de premsa que el gegant asiàtic defensa la sol·licitud de Caracas de convocar una reunió d'emergència del Consell de Seguretat i abordar la creixent presència militar nord-americana en aigües del Carib i el Pacífic.
Així, ha afirmat que la Xina "s'oposa a tota forma d'intimidació unilateral i dona suport als països en la salvaguarda de la seva sobirania i dignitat nacional", segons ha recollit el diari xinès 'The Global Times'.
En aquest sentit, ha subratllat que Veneçuela "té dret a desenvolupar de manera independent una cooperació mútuament beneficiosa amb altres països", a més de defensar que la Xina "creu que la comunitat internacional entén i fa costat a la posició de Veneçuela en la defensa dels seus legítims drets i interessos".
Aquestes paraules arriben hores després que l'exèrcit nord-americà hagi matat quatre persones més en un nou atac contra embarcacions al Pacífic. Aquests atacs, que estan patint un repunt i ja han deixat unes 90 víctimes mortals, pretenen exercir pressió sobre el govern del president veneçolà, Nicolás Maduro, i s'escuden en la suposada lluita de Washington contra el narcotràfic, també al mar Carib.