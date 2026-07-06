La Xina llança un míssil estratègic des d'un submarí en aigües del Pacífic

MADRID, 6 jul. (EUROPA PRESS) -
L'exèrcit de la Xina ha informat aquest dilluns que ha dut a terme un assaig amb un míssil estratègic llançat des d'un submarí en aigües del Pacífic, una maniobra militar que ha provocat les crítiques de veïns com el Japó o Austràlia.
L'Armada xinesa ha executat el llançament reeixit "d'un míssil estratègic amb una ogiva simulada cap a aigües internacionals de l'oceà Pacífic" a les 12:01 hores (6:01 hores d'Espanya), ha informat l'agència Xinhua, la qual detalla que ha impactat sobre les aigües designades.
Segons indica, l'exercici militar forma part de les activitats rutinàries d'entrenament anual i els països afectats han estat notificats amb antelació, després d'insistir que l'exercici compleix amb el dret i la pràctica internacionals, i no es dirigeix contra cap país.
CRÍTIQUES DEL JAPÓ I AUSTRÀLIA
Amb tot, les autoritats del Japó han transmès la seva preocupació "per l'augment de l'activitat militar de la Xina i han sol·licitat enèrgicament que reconsiderin el llançament per garantir que no amenaci la seguretat del país", ha indicat l'oficina de la primera ministra, Sanae Takaichi, en un missatge per les xarxes socials.
Tòquio ha indicat que el Ministeri de Defensa mantindrà un estat de "màxima vigilància i monitoreig" de la situació mentre que l'executiu ha demanat col·laboració entre ministeris i organismes "per garantir la seguretat de l'espai aeri i les aigües jurisdiccionals" del Japó.
Per la seva banda, Austràlia ha criticat que l'assaig amenaça amb "desestabilitzar la regió". Així, tot i que la ministra d'Exteriors, Penny Wong, ha confirmat que Pequín ha informat dels moviments, la iniciativa no transmet "la tranquil·litat" que esperen els països del Pacífic.
"Les accions desestabilitzadores poden donar lloc a errors de càlcul i conduir a situacions a les quals no volem arribar. Crec que la Xina és conscient de la posició d'Austràlia", ha assegurat en unes declaracions a la cadena de televisió ABC.