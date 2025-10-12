Xina insta a EUA a retirar les seves recents mesures aranzelàries i demana tornar a la senda del diàleg

MADRID 12 oct. (EUROPA PRESS) -
Les autoritats xineses han instat al Govern d'Estats Units, liderat per Donald Trump, a "corregir" les recents mesures aranzelàries imposades contra el país asiàtic i han fet una crida a la negociació per resoldre les disputes comercials després que Trump anunciés un aranzel addicional del 100 per cent a Xina i controls en l'exportació de programari procedent de Pequín a partir de l'1 de novembre.
"Xina insta a Estats Units a corregir amb promptitud les seves pràctiques errònies, atenir-se als importants consensos de les converses telefòniques entre tots dos caps d'Estat (...) i a abordar les respectives preocupacions i gestionar adequadament les diferències mitjançant el diàleg, sobre la base del respecte mutu i la consulta en igualtat de condicions", ha sostingut un portaveu del Ministeri de Comerç xinès.
El Govern xinès justifica les mesures establertes recentment sobre el control de l'exportació de terres rares com una necessitat per "defensar millor la pau mundial i l'estabilitat regional".
En concret, han detallat que no es tracta d'una prohibició a l'exportació, sinó d'un augment de la vigilància de les normes ja establertes per al comerç de terres rares. D'aquesta manera, Xina es reserva la capacitat de no atorgar llicències a els qui no compleixin la normativa, encara que han assegurat que les empreses "no tenen de que preocupar-se" en cas d'estar complint les mesures.
"Xina ha avaluat exhaustivament amb antelació el possible impacte de les mesures en les cadenes industrials i de subministrament i està segura que aquest impacte és molt limitat", ha esmentat el portaveu.
Aquest enduriment en l'emissió de llicències va provocar la indignació del mandatari nord-americà, que va qualificar la mesura de "vergonya". Com a resposta, Trump va anunciar que elevaria els aranzels a Xina un 100 per cent --entrant en vigor el proper mes-- i augmentaria els controls per a les exportacions xineses de programari, deixant en l'aire una reunió programada amb el líder del gegant asiàtic, Xi Jinping, en la cimera de la Cooperació Econòmica Àsia-Pacífic (APEC) que tindrà lloc en dues setmanes.
"Les amenaces deliberades d'aranzels elevats no són la manera correcta de portar-se bé amb Xina. La postura de Xina sobre la guerra comercial és conseqüent: No la desitgem, però no li temem", ha reaccionat la cartera comercial de l'Executiu xinès.
Igualment, han amenaçat amb continuar prenent mesures comercials contra Washington si "insisteix a seguir el camí equivocat"
CONFLICTE PER LES TAXES PORTUÀRIES
L'Administració Trump va decidir el passat mes d'abril augmentar els recàrrecs per serveis portuaris als bucs propietat de o operats per empreses xineses, mesura que entrarà en vigor el 14 d'octubre. Davant d'això, Xina ha anunciat que implementarà accions similars contra vaixells nord-americans.
"Les contramesures de Xina són actes necessaris de defensa passiva i tenen com a objectiu protegir els drets i interessos legítims de les indústries i empreses xineses", han expressat les autoritats de Pequín.
Igual que amb les anteriors mesures exposades, el gegant asiàtic espera que Estats Units "reconegui el seu error" i "reprengui la via correcta del diàleg i la consulta".