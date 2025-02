La Xina imposa aranzels al carbó i al gas liquat dels EUA en represàlia pels decretats per Washington

MADRID, 4 febr. (EUROPA PRESS) -

Les autoritats xineses han anunciat aquest dimarts la imposició d'aranzels sobre productes nord-americans, en particular del 15 per cent sobre el carbó i el gas liquat i del 10 per cent sobre el petroli, la maquinària agrícola, els automòbils de gran cilindrada i les camionetes, unes mesures que entraran en vigor a partir del proper dilluns, 10 de febrer.

Així ho ha anunciat el Ministeri de Finances de Xina en un comunicat publicat a la seva pàgina web, un dia després que s'hagi fet efectiu l'aranzel addicional del 10 per cent sobre els productes xinesos decretat la setmana passada pel nou cap de la Casa Blanca, Donald Trump.

"La imposició unilateral d'aranzels per part dels Estats Units viola greument les normes de l'Organització Mundial del Comerç (OMC). No només no ajuda a resoldre els seus propis problemes, sinó que també pertorba la cooperació econòmica i comercial normal entre la Xina i els Estats Units", ha denunciat.