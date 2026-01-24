El Govern xinès anuncia una investigació contra la mà dreta de Xi Jinping a l'Exèrcit

Europa Press/Contacto/Vadim Savitsky - Arxiu
MADRID 24 gen. (EUROPA PRESS) -
El Govern xinès ha anunciat aquest dissabte el començament d'una investigació per "greus violacions disciplinàries" contra dos dels més alts càrrecs de la cúpula de l'Exèrcit: el vice-president de la Comissió Militar Central, el general Zhang Youxia, i el cap de Gabinet del Departament de l'Estat Major de la comissió, el general Liu Zhenli.
Zhang és l'oficial uniformat de major rang a l'Exèrcit xinès i és membre del Politburó del Partit Comunista, el nucli del poder. La Comissió Militar Central és el màxim òrgan de comandament militar de Xina i està encapçalada pel president del país, Xi Jinping.
Segons ha fet saber el Ministeri de Defensa en un comunicat, els dos generals han estat objecte d'una deliberació preliminar per part del Comitè Central del Partit Comunista, que en últim terme ha decidit obrir una investigació contra tots dos, "sospitosos de greus violacions de la disciplina i la llei", sense donar més detalls.