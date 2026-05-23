Una explosió de gas deixa almenys 90 morts en el pitjor accident miner a Xina dels últims 15 anys

Europa Press/Contacto/Ding Lei - Arxiu
MADRID 23 maig (EUROPA PRESS) -
Almenys 90 persones han mort i entorn d'una desena més continuen atrapades sota terra després d'una explosió de gas ocorreguda aquest divendres a la mina de carbó de Liushenyu, al nord de Xina, amb més de 250 treballadors en el seu interior, en el que es tracta del sinistre més greu per a la mineria del país des de 2009.
L'agència oficial de notícies xinesa Xinhua havia informat que, fins a les 06.00 hores (hora local) d'aquest dissabte, un total de 201 miners havien estat traslladats a superfície de forma segura, encara que les autoritats han avisat que encara no existeix una xifra exacta dels treballadors que estaven a l'interior de la mina en el moment de l'explosió.
En el moment de l'incident, entorn de les 19.29 hores (hora local) d'aquest divendres, els nivells de monòxid de carboni a l'interior la mina "superaven àmpliament els límits permesos en una mina de carbó a la ciutat", d'acord amb les primeres avaluacions de l'ocorregut. Un responsable de l'operadora de la mina, el Grup Shanxi Tongzhou, ja està sota custòdia de les autoritats per sotmetre's a un interrogatori.
El president xinès, Xi Jinping, ha donat "importants instruccions" als equips desplegats sobre el terreny, als quals ha instat a fer "tot el possible" per trobar i rescatar a les persones que continuen en parador ignorat, així com a atendre a tots els ferits.
"Cal realitzar tots els esforços possibles per atendre als ferits, organitzar de manera científica les operacions de recerca i rescat, i gestionar adequadament les conseqüències", segons el comunicat enviat per la Secretaria General del Partit Comunista de Xina en relació al que s'ha convertit en el sinistre més greu des de l'explosió de 2009 en la mina d'Heilongjiang, en l'extrem nord del país, que va deixar 108 morts.