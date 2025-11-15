Xina/EUA.- Xina insta els EUA a abordar el cas de Taiwan amb "màxima prudència"

MADRID 15 nov. (EUROPA PRESS) -
Les autoritats de Xina han apel·lat aquest dissabte a l'Executiu nord-americà per demanar-los prudència a l'hora d'afrontar qualsevol qüestió sobre Taiwan, després que la Casa Blanca hagi aprovat una nova venda d'armes a Taiwan valorada en 330 milions de dòlars (uns 280 milions d'euros), que és el primer contracte d'aquest tipus des que el president, Donald Trump, va començar el seu segon mandat, al gener.
Així ho ha dit el portaveu de l'Oficina d'Afers de Taiwan del Consell d'Estat de Xina, Chen Binhua, que ha instat els Estats Units a "abordar la qüestió de Taiwan amb la màxima prudència", segons declaracions recollides per l'agència de notícies Xinhua.
Abans, durant una roda de premsa, el portaveu del Ministeri d'Exteriors xinès, Lin Jian, havia criticat que la nova venda d'armes dels EUA a Taiwan és una "clara vulneració del principi d'una sola Xina" pel qual es regeix el gegant asiàtic i pel qual Taiwan és considerada una província més sota la seva sobirania.
A més, acusava Washington d'incomplir l'establert en les "declaracions conjuntes sinó-nord-americanes" dels anys 70 i 80, i de "violar el Dret Internacional" i enviar "senyals erronis a les forces separatistes i independentistes taiwaneses".
Sobre això, Lin va advertir que la salvaguarda de la seguretat i la integritat territorial xineses és de "vital importància per als interessos" xinesos i "una línia vermella que no ha de ser creuada".