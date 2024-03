EUA demana la llibertat de Jimmy Lai i alerta de creixent censura a Internet a Hong Kong

Les autoritats de Hong Kong acusen d'ingerència al cònsol nordamericà i responen que EUA "no està per assenyalar" ningú



MADRID, 2 març (EUROPA PRESS) -

El principal representant diplomàtic d'Estats Units a Hong Kong ha alertat d'una creixent censura d'Internet a la ciutat i ha manifestat la seva preocupació davant de les retallades en les llibertats a Xina mentre ha demanat l'excarceració del magnat Jimmy Lai, un dels organitzadors de les grans protestes de 2019 contra les ambicions sobiranistes de Pequín contra l'autonomia territorial.

El cònsol general d'Estats Units, Gregory May, ha posat el focus en els problemes de connectivitat i en la seguretat de les dades, dos factors que han portat algunes empreses nord-americanes a utilitzar telèfons i ordinadors portàtils d'un sol ús durant la seva estada i les seves operacions allà.

"Hong Kong està començant a baixar pel pendent d'intentar retirar certs continguts d'Internet i bloquejar determinats llocs web", ha denunciat May en declaracions a Bloomberg durant la seva primera entrevista des que va assumir el càrrec, el 2022. "És un pendent relliscós quan es comença a censurar Internet. On acaba això?", s'ha qüestionat el funcionari.

En aquest context, el Govern ha emprès accions per eliminar d'Internet la cançó 'Glory to Hong Kong', que es va popularitzar durant les protestes antigovernamentals de 2019, la qual cosa ha evidenciat els riscos operatius per a gegants tecnològics occidentals com Google.

En la mateixa línia, proveïdors de serveis d'Internet de la ciutat han impedit també l'accés a un petit grup de llocs web, entre els quals el del grup de drets Hong Kong Watch, amb seu al Regne Unit.

En tots dos casos les autoritats hongkongueses han justificat les seves accions al·legant que aquestes mesures han estat implementades per motius de seguretat nacional.

Si bé la ciutadania de Hong Kong segueix gaudint en gran mesura d'accés lliure a Internet, aquestes primeres restriccions han estat font de gran preocupació davant de la possibilitat que s'estenguin a aquest territori els controls propis de la Xina continental, on diverses plataformes occidentals estan ja bloquejades i existeixen restriccions i censura sistemàtiques sobre continguts crítics amb el Govern.

Les crítiques de May arriben en un context en què Hong Kong està intentant reforçar la seva posició com a centre internacional de negocis a fi d'atreure turisme que li permeti donar un impuls a la seva activitat econòmica després d'anys d'aïllament.

El cònsol nord-americà ha suggerit que "alliberar a (el magnat i líder opositor) Jimmy Lai i a aquestes altres persones que s'enfronten a la presó per expressar-se políticament faria més per millorar la imatge de Hong Kong que totes les cimeres financeres i campanyes de promoció turística juntes".

Pequín ha acusat Washington d'orquestrar les protestes massives contra la influència del Partit Comunista que van sacsejar el centre el 2019.

HONG KONG ACUSA MAY D'INGERÈNCIA

Poc després, i en declaracions recollides pel 'South China Morning Post', un portaveu del Govern de Hong Kong ha condemnat la petició formulada per May sobre la llibertat de Lai en entendre que "el suggeriment que certs individus o organitzacions haurien de ser immunes a les conseqüències legals pels seus actes il·legals va totalment en contra de l'esperit de l'estat de dret".

"És extremadament inapropiat que el cònsol general d'Estats Units faci comentaris injustificats sobre els judicis penals que estan en curs en els tribunals i fins i tot intenti comparar el cas de Lai amb els esforços del govern per promoure la ciutat", ha afegit.

Les autoritats hongkongueses han recordat al diplomàtic que Estats Units "no està en posició d'assenyalar amb el dit" altres països i regions per promulgar lleis de seguretat nacional, i va instar diplomàtic a deixar de fer "comentaris irresponsables" i interferir en els seus assumptes.