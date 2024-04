La Xina i els Estats Units ofereixen ajuda a Taiwan pel terratrèmol

MADRID, 3 abr. (EUROPA PRESS) -

Els governs de la Xina i dels Estats Units (EUA) han ofert ajuda a Taiwan per recuperar-se del potent terratrèmol que aquest dimarts s'ha registrat en una illa que el darrer any i mig ha estat motiu recurrent de tensions polítiques entre Pequín i Washington.

Un portaveu de l'oficina xinesa a Taiwan, Zhu Fenglian, ha afirmat que Pequín segueix "de prop" l'evolució de la situació i "estan disposats a brindar ajuda", segons informacions dels mitjans oficials que identifiquen com "compatriotes" les víctimes del sisme.

Pequín reivindica la sobirania de l'illa, que de facto funciona com un territori independent, i qüestiona qualsevol acostament d'altres països a Taipei, raó per la qual sovint critica els acords o les visites d'alts funcionaris nord-americans.

Per part de Washington, també hi ha hagut un oferiment d'ajuda, a través de la portaveu del Consell de Seguretat Nacional de la Casa Blanca, Adrienne Watson. "Els EUA estan llestos per proporcionar l'assistència que calgui", ha assenyalat.