La Xina diu que adoptarà mesures "enèrgiques" per "salvaguardar els seus drets" davant els aranzels

MADRID 9 abr. (EUROPA PRESS) -

El Govern de la Xina ha recalcat aquest dimecres que adoptarà mesures "enèrgiques" per "salvaguardar els seus drets i interessos" arran de l'entrada en vigor d'uns aranzels del 104 per cent per part dels Estats Units, tal com ja havia anunciat Donald Trump si el gegant asiàtic no retirava les seves tarifes del 34 per cent en represàlia pels primers gravàmens imposats per Washington.

"No s'ha de privar el poble xinès del seu dret legítim al desenvolupament i no s'han de violar els interessos de seguretat i desenvolupament de la Xina", ha dit el portaveu del Ministeri d'Exteriors xinès, Lin Jian, qui ha recalcat que Pequín "continuarà adoptant mesures enèrgiques i fermes per salvaguardar els seus drets i interessos legítims", segons ha informat el portal de notícies xinès 'The Paper'.

En aquesta línia, un portaveu del Ministeri de Comerç xinès ha expressat el "ferm rebuig" de Pequín a les "mesures unilaterals" i l'"assetjament" per part de Washington, abans de ressaltar que el país "ha adoptat contramesures per salvaguardar els seus drets i interessos, en línia amb els principis bàsics del dret internacional".

Així mateix, ha ressaltat que "la Xina no vol combatre en una guerra comercial, però el Govern xinès no es quedarà de braços plegats veient com els drets i interessos legítims del poble xinès són soscavats". "Si els Estats Units insisteixen a incrementar les restriccions econòmiques i comercials, la Xina té la ferma voluntat i abundants mitjans per respondre-hi fermament i lluitar fins al final", ha advertit, tal com ha recollit l'agència xinesa de notícies Xinhua.