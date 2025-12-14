Es dissol el Partit Demòcrata de Hong Kong, principal oposició moderada a la Xina

Europa Press/Contacto/Liau Chung-ren - Arxiu
MADRID 14 des. (EUROPA PRESS) -
El Partit Demòcrata de Hong Kong ha votat aquest diumenge la seva dissolució després de més de 30 anys de marxa com la principal formació opositora a la Xina.
Ja va aprovar a l'abril una moció que aplanava el camí per a dissolució, concretada finalment en el vot d'aquest diumenge, enmig d'un ambient asfixiant segons denuncia el que queda de dissidència.
La votació final ha tingut lloc a la seu del partit al barri de Prince Edward, informa Hong Kong Free Press: és el final del partit que va ser el 1998 la principal formació opositora del Consell Legislatiu de la ciutat, on va arribar a tenir 13 dels aleshores 60 escons de la cambra.
Entre les seves figures hi havia el cofundador Martin Lee, sobrenomenat 'el pare de la democràcia', i el seu president, El Kin He, que va presentar la moció prèvia de dissolució d'abril "donada la situació a què s'enfrontava el partit", de tall liberal i moderat.
Al juny, la Lliga dels Socialdemòcrates, una de les últimes formacions opositores de Hong Kong, va anunciar també la seva dissolució per la "pressió política" de les autoritats del territori, segons va lamentar en el seu moment la seva presidenta, Chan Po Ying.
Les últimes eleccions legislatives celebrades a principis de mes a Hong Kong van reflectir el domini absolut de la Xina amb la victòria de l'Aliança Democràtica per a la Millora i el Progrés (DAB), uns resultats que van permetre Pequín consolidar el seu control sobre la regió administrativa especial xinesa, malgrat la baixa participació.
El Comitè Electoral ha dit que el DAB ha aconseguit 1 escó més --amb un total de 20-- dels 90 que estaven en joc, en un sistema que es basa en la idea que "només els patriotes" poden concórrer als comicis, tal com va passar durant les eleccions locals de l'any 2023 amb el suport del Partit Comunista de la Xina.
L'any 2019, en plena onada de crítiques i protestes contra la ingerència xinesa en l'autonomia del territori, els candidats dissidents es van fer amb més de la meitat dels escons gràcies a una participació extraordinària del 71 per cent dels votants.