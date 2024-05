La Xina desplega un conjunt de maniobres militars al voltant de Taiwan

MADRID, 23 maig (EUROPA PRESS) -

L'exèrcit xinès ha començat aquest dijous uns exercicis militars terrestres, navals i aeris al voltant de Taiwan per "castigar" el recentment elegit president taiwanès, Lai Ching-te, que va instar Pequín a "afrontar l'existència" de l'illa com una entitat completament independent.

"L'Exèrcit Popular d'Alliberament de la Xina ha organitzat les forces armades, l'Armada, la Força Aèria, les unitats de coets i d'altres del teatre d'operacions per dur a terme l'exercici Espasa Conjunta-2024A al voltant de l'illa de Taiwan, centrat en qüestions com les patrulles conjuntes navals i aèries de preparació per al combat, la presa conjunta del control integral del camp de batalla i els atacs conjunts contra objectius clau", ha declarat el portaveu del Comandament Oriental, el coronel Li Xi.

A més, ha afegit que aquestes maniobres suposen "un fort càstig a les forces separatistes de Taiwan que busquen la independència", a més d'"un seriós advertiment contra les ingerències i provocacions de forces externes", segons un comunicat del Comandament Oriental.

Les forces xineses seran presents a l'estret de Taiwan, a més del nord, sud i est del territori i a les illes Kinmen, Matsu, Qiu i Dongyin.

El Ministeri de Defensa taiwanès, per la seva banda, ha condemnat el "comportament provocatiu" de la Xina per posar en risc l'estabilitat regional i ha anunciat el desplegament de les seves forces aèries, navals i terrestres en resposta a aquests exercicis, segons la cadena BCC.

La mateixa cartera ministerial ha publicat a X que ja ha detectat una desena de vaixells de guerra i un caça als voltants de l'illa.

Aquestes accions arriben després que el president electe de Taiwan, Lai Ching-te, va assumir dilluns formalment el càrrec i va instar la Xina a "cooperar" amb l'executiu taiwanès a fi de preservar l'estatus de l'illa com una entitat completament independent de la Xina.