La Xina demana que no es "desacrediti" la nova ruta de la seda després de la sortida d'Itàlia

MADRID, 7 des. (EUROPA PRESS) -

El Govern de la Xina ha defensat aquest dijous la importància de la nova ruta de la seda, un ambiciós projecte d'infraestructures que Pequín considera reeixit i insta a no "desacreditar-lo", l'endemà que Itàlia ha confirmat que abandona el pla en no complir les expectatives.

"La Xina rebutja fermament que es desacrediti o perjudiqui la nova ruta de la seda", ha afirmat un portaveu del Ministeri d'Exteriors xinès, Wang Wenbin, en una conferència de premsa, segons l'agència de notícies DPA. En total, aquest projecte aglutina uns 150 països, però fins ara Itàlia era l'únic membre del G7 que en formava part.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha admès aquest dijous que "no ha donat els resultats que s'esperaven", tot i que confia a poder "mantenir i millorar" les relacions econòmiques amb el gegant asiàtic, en les línies ja exposades pel ministre d'Exteriors, Antonio Tajani, en la carta amb la qual ha comunicat a Pequín que no renovarien els acords el març del 2024.

La implicació italiana es remunta a l'època de Giuseppe Conte com a primer ministre i, en resposta a les crítiques de l'ara líder del Moviment 5 Estrelles, Meloni li ha preguntat per què, malgrat adherir-se a la ruta de la seda, Itàlia "no és el país que té el comerç més gran amb la Xina", informa l'agència AdnKronos.