La Xina demana a Israel no atacar Rafah i no agreujar el "desastre humanitari" a la Franja

MADRID, 7 maig (EUROPA PRESS) -

Les autoritats de la Xina han demanat aquest dimarts al Govern israelià no atacar la localitat de Rafah, al sud de la Franja de Gaza, i no agreujar el "desastre humanitari" a l'enclavament palestí, on ja han mort prop de 34.800 persones des que Israel va llançar l'ofensiva arran dels atacs perpetrats el 7 d'octubre per Hamas.

El portaveu del Ministeri d'Exteriors del gegant asiàtic, Lin Jian, ha expressat durant una roda de premsa que Pequín està "profundament preocupat" per la situació a la zona, unes paraules que arriben poc després que l'exèrcit israelià ha informat de l'ocupació de la part palestina del pas de Rafah, al sud de Gaza i a la frontera amb Egipte.

Així, ha demanat a Israel "escoltar les peticions de la comunitat internacional" i ha lamentat que el conflicte a Gaza hagi durat més de 200 dies. "Això ha provocat un desastre humanitari que resulta atroç".

"La guerra i la violència no poden solucionar el problema i no porten amb si seguretat real. Només intensifiquen l'odi", ha afirmat abans de recalcar la importància de "posar en marxa la resolució 2728 de les Nacions Unides i aconseguir un alto el foc que posi fi a la guerra".

En aquest sentit, ha instat a "garantir l'entrada d'ajuda humanitària amb la vista posada a arribar a un acord polític basat en la solució dels dos estats com més aviat millor".