La Xina demana evitar més morts al Pròxim Orient i es compromet a intervenir per a un alto el foc

MADRID 18 març (EUROPA PRESS) -
El ministre d'Exteriors de la Xina, Wang Yi, ha exigit aquest dimecres evitar més morts en la guerra al Pròxim Orient i ha insistit en els esforços diplomàtics per assolir un alto el foc en l'ofensiva llançada pels Estats Units (EUA) i Israel.
En unes declaracions recollides per l'agència Xinhua durant la reunió amb l'enviat especial dels Emirats Àrabs Units (EAU), Khaldoon Khalifa Al-Mubarak, el cap diplomàtic xinès ha demanat aturar la guerra i ha ressaltat el compromís de Pequín amb la mediació per a un alto el foc.
La Xina s'ha mostrat crítica des del primer dia amb l'atac "inacceptable" dels EUA i Israel contra l'Iran, ha insistit que hi havia un procés diplomàtic obert per resoldre les diferències entre Washington i Teheran i ha reclamat que cessin les operacions militars.
El gegant asiàtic s'ha oposat a la recrudescència de les tensions, atès que es tracta d'un dels actors més dependents del cru iranià i es pot veure afectat per la inestabilitat a l'estret d'Ormuz, escenari d'atacs en les darreres setmanes.