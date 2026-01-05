La Xina demana als EUA evitar l'"amenaça xinesa" per justificar les seves accions a Groenlàndia

Johannes Neudecker/dpa - Arxiu
MADRID 5 gen. (EUROPA PRESS) -
Les autoritats de la Xina han demanat aquest dilluns als Estats Units evitar la suposada "amenaça xinesa" per justificar les seves accions a Groenlàndia, unes paraules que arriben després que el president nord-americà, Donald Trump, hagi tornat a amenaçar amb l'annexió de l'illa.
El portaveu del Ministeri d'Exteriors de la Xina, Lin Jian, ha indicat durant una conferència de premsa que Washington s'ha d'"abstenir" d'utilitzar aquest assumpte com una "excusa" per defensar "els seus interessos personals", segons ha recollit el diari 'Global Times'.
Així s'ha referit a les paraules de Trump, que ha assegurat que Groenlàndia està suposadament envoltada de vaixells xinesos i russos. "Necessitem l'illa per una qüestió de seguretat nacional. En aquest moment és un lloc molt estratègic", ha dit el magnat.
Malgrat aquests comentaris sobre els vaixells xinesos, Trump ha rebutjat que una potencial annexió afecti la seva "molt bona relació" amb el president xinès, Xi Jinping, si bé les autoritats del gegant asiàtic han advertit de les possibles conseqüències d'aquestes accions.
Poc abans de les declaracions del president nord-americà, la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, havia instat "encaridament" els Estats Units "a posar fi a les amenaces contra un aliat històricament proper i contra un altre país, un altre poble, que han dit molt clarament que no estan en venda", a banda que aquesta posició "no té cap sentit" atès que l'illa pertany a Dinamarca i, per tant, a l'OTAN.