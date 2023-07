La Xina critica la futura visita del vicepresident de Taiwan als EUA

MADRID, 18 jul. (EUROPA PRESS) -

Les autoritats de la Xina han criticat aquest dimarts la futura visita del vicepresident de Taiwan, William Lai, als Estats Units (EUA) i han mostrat la seva "ferma oposició" als "intercanvis oficials" entre les autoritats taiwaneses i nord-americanes.

La portaveu del Ministeri d'Exteriors de la Xina, Mao Ning, ha tornat a rebutjar que "separatistes a favor de la independència de Taiwan volin als EUA" i ha rebutjat qualsevol "suport" a aquests grups.

"L'afer de Taiwan es troba al centre dels interessos de la Xina i és fonamental en les relacions amb els EUA. Demanem al país que compleixi amb el principi d''una sola Xina' i deixar de donar suport a la independència de Taiwan", ha afirmat, segons un comunicat del Ministeri.

En aquest sentit, ha demanat "deixar d'apostar per la independència de Taiwan" perquè aquestes forces "envien un senyal erroni". "La Xina pararà especial atenció a aquestes situacions i prendrà mesures pertinents per salvaguardar la sobirania i la integritat nacional", ha resolt.

No obstant això, les autoritats dels EUA defensen que es tracta de "visites rutinàries" i que no han de ser raó d'"accions provocadores per part de la Xina". Està previst que Lai visiti el país a mitjans d'agost abans d'assistir a la presa de possessió del president paraguaià, Santiago Peña.