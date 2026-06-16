La Xina critica els atacs d'Israel contra el Líban després de l'acord entre els EUA i l'Iran

Pequín insta les parts a "mostrar contenció, tant en les paraules com en els fets" per materialitzar un acord de pau
MADRID, 16 juny (EUROPA PRESS) -
El Govern de la Xina ha criticat aquest dimarts els bombardejos llançats per Israel contra el Líban després de l'acord assolit entre els Estats Units (EUA) i l'Iran i ha fet una crida a "mostrar contenció, tant en les paraules com en els fets" per consolidar l'alto el foc i aconseguir materialitzar un acord de pau al Pròxim Orient.
"Instem les parts pertinents a que actuïn amb contenció, tant en paraules com en fets, a que defensin l'opció de la pau, a que compleixin fidelment els acords d'alto el foc, a que assoleixin un alto el foc integral i durador, i a que fomentin les condicions per a la pau i l'estabilitat a tot el Pròxim Orient ", ha dit el portaveu del Ministeri d'Exteriors xinès, Lin Jian.
Així, ha recalcat que Pequín "està molt preocupat" per la continuació d'aquests atacs israelians i ha subratllat que s'ha de respectar "la sobirania i la seguretat" del Líban, segons ha recollit el diari xinès 'Global Times', després que l'Iran hagi assegurat que l'alto el foc afecta tots els fronts i hagi advertit els EUA de l'impacte de les accions d'Israel.
El Pakistan, que ha exercit tasques de mediació, va anunciar diumenge un memoràndum d'entesa entre Washington i Teheran --confirmat per totes dues parts-- per posar fi a la guerra oberta al Pròxim Orient arran de l'ofensiva sorpresa del 28 de febrer llançada pels EUA i Israel contra el país asiàtic.