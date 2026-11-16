La Xina confirma que Xi, Trump i Putin celebraran la seva cimera trilateral el proper 19 de novembre en Shenzhen

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MADRID, 16 nov. (EUROPA PRESS) -
El Ministeri d'Exteriors de la Xina ha confirmat aquest dilluns que el president xinès, Xi Jinping, celebrarà una cimera trilateral amb els seus homòlegs de Rússia, Vladimir Putin, i dels Estats Units, Donald Trump, dijous que ve 19 de novembre a la ciutat xinesa de Shenzhen.
"El 19 de novembre, el president Xi Jinping celebrarà la Cimera Xinesa-Rússia-els Estats Units amb el president Vladimir Putin i el president Donald J. Trump en Shenzhen", ha anunciat en un breu comunicat un portaveu de la cartera diplomàtica xinesa.
La reunió entre els mandataris de les tres principals potencies nuclears del planeta tindrà lloc en el marc de la cimera del Fòrum de Cooperació Econòmica Àsia-Pacífic (APEC) que acull aquesta localitat del sud de la Xina.
Segons va avançar la Casa Blanca aquest dissabte, la cita estarà centrada en la no proliferació i la reducció d'armes nuclears, un assumpte sobre el qual Trump ha suggerit que podria aconseguir-se un nou acord estratègic global després de l'expiració al febrer de 2026 del tractat Nou START --últim pacte bilateral vigent entre Washington i Moscou-- i enmig de la modernització de l'arsenal nuclear xinès.
Així mateix, fonts de l'Administració nord-americana van apuntar al fet que la delegació de Washington tractarà d'impulsar durant la trobada trilateral converses sobre la guerra a l'Iran i la crisi energètica derivada del tancament de l'estret d'Ormuz, si bé descarten previsiblement que s'abordi el conflicte a Ucraïna.