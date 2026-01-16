La Xina condemna l'acord comercial entre els Estats Units i Taiwan

MADRID 16 gen. (EUROPA PRESS) -
Les autoritats de la Xina han condemnat aquest divendres l'acord comercial assolit entre els Estats Units i Taiwan i han alertat que el pacte, amb el qual Washington vol impulsar inversions en sòl nord-americà a canvi d'una disminució dels aranzels, "té implicacions sobre la sobirania" del gegant asiàtic.
El portaveu del Ministeri d'Exteriors xinès, Guo Jiakun, ha indicat durant una conferència de premsa que Pequín s'oposa "contundentment" a aquests acords perquè considera que facilitarà la producció de semiconductors en sòl nord-americà gràcies a les inversions de companyies taiwaneses, segons informacions recollides pel diari estatal xinès 'Global Times'.
"La Xina s'oposa de manera sistemàtica i resolutiva a qualsevol acord amb implicacions sobre la sobirania o de naturalesa oficiosa, relacionada amb actors que mantenen relacions diplomàtiques amb la regió xinesa de Taiwan", ha afirmat.
A més, ha demanat als Estats Units que "respectin amb rigor el principi d''una sola Xina'", que regeix la política interna del país i la seva relació amb territoris com Taiwan, que Pequín considera una província més sota la seva sobirania.