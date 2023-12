La Xina avisa que no tolerarà límits de la UE a l'exportació un dia abans de la cimera

PEQUÍN, 6 des. (DPA/EP) -

El Govern de la Xina ha exhortat la Unió Europea a abstenir-se d'adoptar mesures que puguin limitar les exportacions del gegant asiàtic, en un avís que precedeix la cimera de líders que tindrà lloc dijous a Pequín, amb presència dels presidents de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, i del Consell Europeu, Charles Michel.

El portaveu del Ministeri d'Exteriors xinès, Wang Wenbin, ha afirmat que va contra "el sentit comú" que la UE pugui, d'una banda, restringir la importació de productes tecnològics i, al mateix temps, "esperar que augmentin significativament les exportacions a la Xina".

Von der Leyen ha advertit abans de la cimera que "els líders europeus no toleraran un desequilibri continuat" en les seves relacions comercials amb la Xina i considera que és de l'"interès" tant de la UE com del gegant asiàtic "que hi hagi un comerç sostenible" entre tots dos socis.

"Tenim eines per protegir el nostre mercat, però preferim solucions negociades", va avisar en unes declaracions a un grup d'agències, entre les quals Europa Press, la líder alemanya.

El dèficit comercial s'ha duplicat en els dos últims anys fins a arribar, gairebé, als 400.000 milions d'euros en l'actualitat, però Wang considera que aquestes estadístiques no reflecteixen el repartiment actual. En aquest sentit, ha apuntat que més d'una tercera part del volum de les empreses europees a la Xina retorna a Europa, per la qual cosa la UE també recolliria una suma "considerable" de beneficis.