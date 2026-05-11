La Xina anuncia que Trump visitarà el país del 13 al 15 de maig

MADRID, 11 maig (EUROPA PRESS) -
Les autoritats xineses han anunciat aquest diumenge que el president dels Estats Units, Donald Trump, realitzarà una visita al país asiàtic entre els propers dies 13 i 15 de maig, després d'haver estat convidat pel seu homòleg a Pequín, Xi Jinping.
"Per invitació del president (xinès) Xi Jinping, el president d'Estats Units, Donald Trump, realitzarà una visita d'Estat a Xina del 13 al 15 de maig", ha confirmat la portavocía del Ministeri d'Exteriors del Gegant Asiàtic en un missatge publicat en xarxes socials.
La mateixa ja havia estat anunciada a la fi de març pel propi inquilí de la Casa Blanca per a la mateixa data, després que hagués de ser ajornada per l'ofensiva conjunta llançada per Washington i Israel contra l'Iran el 28 de febrer, la qual cosa va impossibilitar que es materialitzés la trobada bilateral presidencial previst per a aquest mateix març.