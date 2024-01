Les autoritats de la Xina anuncien el llançament d'un satèl·lit de recerca espacial

Les autoritats de Taiwan envien un missatge d'alerta a la població

MADRID, 9 gen. (EUROPA PRESS) -

Les autoritats de la Xina han anunciat aquest dimarts el llançament d'un satèl·lit de recerca espacial, la qual cosa ha provocat que el Govern de Taiwan emeti una alerta per telefonia mòbil a tota l'illa perquè el satèl·lit ha sobrevolat el seu espai aeri.

Segons l'agència xinesa de notícies Xinhua, el satèl·lit, anomenat Einstein Probe, es farà servir per dur a terme investigacions a l'espai i inclou nova tecnologia de detecció per raigs X.

El llançament ha tingut lloc cap a les 15.00 hores (hora local) amb un coet Long March 2C des del Centre de Llançament de Satèl·lits de Xinchang, situat a la província de Sichuan, al sud-oest del gegant asiàtic.

Per la seva banda, l'exèrcit taiwanès ha enviat una alerta per informar la població del llançament del satèl·lit i recomanar que estiguin alerta i informin les autoritats en cas de trobar restes d'objectes no identificats, tal com ha recollit l'agència taiwanesa de notícies CNA.

El missatge, enviat a tots els usuaris de telefonia mòbil de l'illa, feia referència a un "satèl·lit" en la versió en xinès, si bé la traducció a l'anglès apuntava a un "míssil". El Ministeri de Defensa taiwanès ha especificat que la versió en anglès era un error.

El llançament arriba a pocs dies que Taiwan celebri unes eleccions presidencials i legislatives considerades clau enmig del repunt de les tensions amb Pequín, que considera que l'illa està sota la seva sobirania i adverteix que hi podria imposar el seu control per la força.