La Xina anuncia l'entrada en vigor de les seves restriccions als fabricants de dispositius mèdics de la UE

La mesura no afectarà els productes fabricats a la Xina per empreses amb inversió europea, segons el Ministeri de Comerç

El Govern xinès ha anunciat aquest diumenge l'entrada en vigor amb efecte immediat de les seves restriccions a l'adquisició de dispositius mèdics per a empreses amb seu a la Unió Europea en un nou episodi del conflicte obert entre Pequín i Brussel·les en aquest àmbit.

Aquestes empreses no podran participar en licitacions governamentals per un valor superior a 45 milions de iuans (5,3 milions d'euros) per a certs dispositius mèdics, en una mesura molt semblant a l'anunciada el mes passat per Brussel·les.

El passat 20 de juny, el comissari de Comerç i Seguretat Econòmica, Maros Sefcovic, va anunciar que la Unió Europea anava a vetar aquest mes els fabricants xinesos de les licitacions de contractes públics de més de cinc milions d'euros en el sector dels dispositius mèdics; en represàlia per la discriminació que pateixen les empreses europees de la mateixa indústria al país asiàtic.

Segons les dades recaptades en una investigació de Brussel·les, Pequín imposa restriccions legals i administratives "significatives i recurrents", amb un 87% de les licitacions públiques del sector subjectes a mesures i pràctiques "excloents i discriminatòries" per a les entitats de la Unió Europea.

En el seu anunci de resposta, el Ministeri de Comerç xinès lamenta que "la UE ha ignorat la bona voluntat i la sinceritat de la Xina i ha insistit a imposar mesures restrictives i construir noves barreres proteccionistes".

"Per tant, la Xina no ha tingut més remei que adoptar mesures restrictives recíproques, que tenen com a objectiu salvaguardar els drets i interessos legítims de les empreses xineses i mantenir un entorn competitiu just", ha indicat el portaveu abans de matisar que les mesures només s'apliquen als productes sanitaris importats de la UE i no afecten els productes fabricats a la Xina per empreses amb inversió europea.