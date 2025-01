La Xina analitza la venda de TikTok US a Musk com una possible opció

MADRID 14 gen. (EUROPA PRESS) -

La Xina estaria avaluant la possibilitat que Elon Musk adquireixi les operacions nord-americanes de TikTok si la companyia finalment no aconsegueix evitar la prohibició als Estats Units (EUA), segons han indicat a Bloomberg fonts familiaritzades amb el cas.

Els funcionaris de Pequín s'estimen més que TikTok continuï sent propietat de la xinesa ByteDance, que no obstant això ha apel·lat a la imminent prohibició davant la Cort Suprema dels EUA.

En aquest sentit, haurien començat a debatre els plans de contingència en una àmplia discussió sobre com treballar amb l'administració de Donald Trump, segons les fonts esmentades, que han apuntat que un possible acord amb Musk tindria cert atractiu per a Pequín.

Musk es va gastar més de 250 milions de dòlars (245 milions d'euros) per donar suport a la reelecció de Trump i ha estat elegit per a un paper destacat en la millora de l'eficiència del Govern nord-americà quan el republicà assumeixi el càrrec.

Un dels escenaris passaria perquè X, propietat de Musk, assumís el control de TikTok US i administrés els dos negocis, tot i que les fonts han advertit que encara no s'ha arribat a un consens ferm sobre com procedir i les deliberacions són preliminars.

En aquest sentit, no és clar què en sap ByteDance sobre les converses del Govern xinès o si TikTok i Musk hi han estat involucrats, com tampoc si Musk, TikTok i ByteDance han parlat sobre els termes d'un possible acord.