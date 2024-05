La Xina amenaça les forces independentistes de Taiwan: "Acabaran coberts de sang"

MADRID, 23 maig (EUROPA PRESS) -

Les autoritats de la Xina han amenaçat aquest dijous les forces independentistes de Taiwan amb una derrota sagnant si s'anteposen a la "històrica tendència" que portarà el país asiàtic a la "completa reunificació", unes paraules que arriben poc després que Pequín ha desplegat unes maniobres militars davant l'illa en un intent per intimidar les autoritats, de caire separatista.

"Totes les forces separatistes a favor de la independència de Taiwan acabaran amb el cap trencat i coberts de sang en el fet històric que suposarà la completa reunificació de la Xina", ha indicat el portaveu del Ministeri d'Exteriors, Wang Wenbin, durant una conferència de premsa.

Wang, que ha defensat que l'exèrcit xinès faci maniobres per garantir la "sobirania i la integritat territorial" de la Xina, ha assegurat que Pequín "castigarà de manera efectiva les forces taiwaneses que busquin la independència" del territori, per la qual cosa ha fet una crida a evitar la "ingerència i la provocació", especialment per part de tercers països.

"Les nostres accions compleixen completament amb el dret internacional i les pràctiques internacionals, i són legítimes i necessàries", ha afirmat en relació amb un territori que considera una província més sota la seva sobirania.

En relació amb la preocupació expressada pels EUA respecte a les maniobres xineses, Wang ha instat Washington a "deixar de defensar les forces separatistes i posar fi a la ingerència en els afers interns de la Xina". "Qualsevol acte que posi en perill la integritat territorial toparà amb accions contundents i resolutives per part de la Xina", ha dit, segons han recollit mitjans de comunicació xinesos.

"Taiwan és part inalienable del territori xinès. És un fet històric i a més és la realitat de l'statu quo actual. Això no canviarà en el futur. La independència de Taiwan és un atzucac i la determinació del poble xinès per salvaguardar la seva sobirania és infrangible", ha etzibat.