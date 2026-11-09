Almenys 14 morts en l'incendi d'un edifici residencial a la ciutat xinesa de Taiyuan

Xinhua / Xinhua News / Europa Press
MADRID 9 nov. (EUROPA PRESS) -
Almenys 14 persones han mort com a conseqüència d'un incendi registrat durant la tarda del diumenge en un edifici residencial de la ciutat de Taiyuan, a la província septentrional xinesa de Shanxi, segons informació de les autoritats locals i institucionals recollida per l'agencia estatal de notícies xinesa Xinhua.
El foc es va declarar les 16.59 hores (hora local) del 8 de novembre en el complex d'apartaments Howard Johnson International, situat al carrer Liuxiang del districte de Yingze.
Els equips d'emergència desplaçats fins al lloc van aconseguir extingir les flames al voltant de les 19.00 hores del mateix dia.
Les persones que van resultar ferides durant el succés han estat traslladades a centres hospitalaris propers per rebre atenció mèdica, mentre que les autoritats locals han obert una investigació per esclarir les causes que van provocar l'incendi.