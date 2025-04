La Xina adoptarà "contramesuress" als aranzels addicionals del 50% proposats per Trump

MADRID, 8 abr. (EUROPA PRESS) -

El Govern xinès ha informat aquest dimarts que adoptarà "contramesures" en cas que el president dels Estats Units, Donald Trump, apliqui aranzels addicionals del 50 per cent a les importacions des de la Xina si Pequín no retira els gravàmens de represàlia del 34 per cent sobre productes nord-americans.

"Si s'implementen les mesures d'augment aranzelari nord-americans, la Xina prendrà contramesures resoltes per salvaguardar els seus propis drets i interessos", ha indicat un portaveu del Ministeri de Comerç xinès, que ha remarcat que s'"oposa fermament" als aranzels addicionals del 50 per cent, segons resa un comunicat.

Així mateix, ha subratllat que "la imposició per part dels Estats Units dels anomenats aranzels recíprocs a la Xina manca de fonament i constitueix una pràctica típica d'intimidació unilateral". "L'amenaça nord-americana d'augmentar els aranzels a la Xina és un error darrere l'altre, la qual cosa exposa un cop més la naturalesa xantatgista dels Estats Units", ha declarat.