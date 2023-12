El rebuig s'imposa en el plebiscit sobre el nou projecte de Constitució a Xile

Boric dóna per tancat un procés constituent destinat a "portar esperança" però que ha acabat en "frustració i fàstig"

Kast accepta la seva derrota i insta el Govern a solucionar els problemes dels ciutadans



MADRID, 18 des. (EUROPA PRESS) -

El vot 'en contra' de la nova proposta de Constitució xilena, amb un marcat caràcter conservador, s'ha imposat en el plebiscit celebrat aquest diumenge amb un 55,76 per cent de vots (6.860.719 vots), segons dades oficials corresponents al 99,33 per cent de l'escrutini.

El Servei Electoral de Xile (Servel) ha informat també que el vot favorable ha obtingut un 44,24 per cent de suports (5.443.201 vots). Amb una participació del 84,46 per cent, també s'han emès 480.717 vots nuls (3,69 per cent), i 169.917 vots en blanc (1,31 per cent).

Aquesta negativa és la segona vegada que l'electorat xilè rebutja un projecte de Constitució després del desastre polític que va suposar per al Govern del president Gabriel Boric la derrota del text plantejat el 4 de setembre de 2022, llavors de tendència progressista.

Per la seva banda, el mandatari xilè ha assegurat que el procés constituent queda "tancat", tal com havien advertit prèviament en cas que tornés a sortir derrotada la proposta per substituir la Constitució de 1980, redactada a l'ombra del dictador Augusto Pinochet.

BORIC I KAST ASSUMEIXEN LA DERROTA DEL PROCÉS CONSTITUCIONAL

"El país es va polaritzar, es va dividir, i al marge d'aquest contundent resultat, el procés constitucional no va aconseguir canalitzar les esperances de tenir una nova Constitució redactada per a tots. La política ha quedat en deute amb el poble de Xile. I aquest deute es paga aconseguint les solucions que els xilens i xilenes necessiten i ens exigeixen que aconseguim", ha declarat Boric.

En aquest sentit, ha destacat durant un discurs recollit pel diari 'BioBío Xile' que, malgrat la tasca governamental "concentrada" en el procés constituent, que "estava destinat a portar esperança", al final solament ha generat "frustració i fàstig".

"La pàtria no es reinventa d'un dia per l'altre. Per fer les coses bé hem de respectar-nos i tornar a trobar-nos com a xilens i xilenes. Per això ho dic amb molta convicció: ni celebració ni arrogància. Pilota al pis, humilitat, i treball, molt treball", ha agregat Boric, que ha reconegut també a una "part important" de ciutadans que han votat a favor de la proposta.

"Vull dirigir-me al treballador de la pàtria que s'aixeca d'hora per obtenir els mitjans, a la dona emprenedora que moltes vegades sense suport ha hagut de carregar sobre les seves espatlles solitàries però fortes a tota la seva família. Als joves que creuen possible construir un món millor, però no troben les oportunitats necessàries per a això. A les persones gran que han construït Xile i que avui no tenen el suficient reconeixement que mereixen. A vostès compatriotes ens devem", ha manifestat Boric.

Després de reconèixer el fracàs del procés constituent, en el qual els progressistes i els conservadors han vist rebutjades les seves propostes, el mandatari ha assegurat que el seu Govern reprendrà "al més aviat possible" els tràmits legislatius per aconseguir la reforma de les pensions, el pacte fiscal de redistribució de la riquesa i per augmentar la seguretat i els drets socials, de les dones, d'educació, d'habitatge i de salut perquè "no sofreixin mai reculades".

"Aquestes són les prioritats dels xilens i xilenes i són, per tant, també les meves prioritats i del Govern, i espero que de tots els sectors polítics en general, perquè així la societat ens ho exigeix", ha remarcat.

D'altra banda, el líder de l'ultradretà Partit Republicà, José Antonio Kast, la formació del qual liderava el Consell Constitucional que ha redactat aquesta proposta, ha acceptat la seva derrota i ha instat el Govern a solucionar els problemes dels ciutadans.

"Treballi, governi i faci's càrrec dels problemes urgents dels xilens. Ha quedat clar que la majoria dels xilens estan cansats d'aquests processos", ha declarat Kast.

En aquest sentit, ha assegurat que el resultat dels comicis "no es significatius" a causa que una nova Constitució no anava a canviar la vida dels ciutadans "d'un dia per l'altre".

"Aquest resultat no és significatiu per a milions de xilens perquè la Constitució no els canviarà la seva vida d'un dia per l'altre, ni tampoc resoldrà les urgències que tenen. Demà a primera hora, la força de treball a Xile s'aixecarà com cada dia a continuar treballant per aconseguir els recursos que els permetin arribar a final de mes", ha agregat.