Mor l'expresident xilè Sebastián Piñera en un accident d'helicòpter

MADRID, 6 febr. (EUROPA PRESS) -

L'expresident de Xile Sebastián Piñera ha mort aquest dimarts després que l'helicòpter en el qual viatjava al costat d'altres tres persones s'hagi precipitat sobre el llac Ranco, a la regió de Los Ríos, al centre del país andí.

Fonts properes a l'exmandatari així ho han confirmat a l'Agència UN, mentre que la Presidència argentina ha estat la primera institució a traslladar oficialment les seves condolences per la mort de l'expresident.

Piñera va exercir com a president de Xile durant dos mandats, el primer d'ells entre 2010 i 2014; i anys més tard entre 2018 i 2022, sent llavors succeït per l'actual mandatari del país, Gabriel Boric.