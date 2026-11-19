MADRID 19 nov. (EUROPA PRESS) -
Els presidents de la Xina, Xi Jinping; els Estats Units (EUA), Donald Trump; i Rússia, Vladímir Putin, han coincidit aquest dimecres en una cita trilateral històrica a Shenzhen (Xina) que les tres potències han de cooperar per "mantenir conjuntament la pau i l'estabilitat mundial".
"La Xina, Rússia i els EUA haurien de donar exemple en matèria de cooperació per fer front als reptes globals, mantenir conjuntament la pau i l'estabilitat mundials i aportar més contribucions al progrés de la humanitat", ha afirmat el president xinès a l'inici de la cimera que tindrà en l'agenda el control dels arsenals nuclears i les guerres a Ucraïna i el Pròxim Orient.
Per la seva banda, Trump ha recalcat el canvi de Washington a l'hora de buscar el diàleg directe amb potències tradicionalment rivals. "Mai no s'ha forjat la pau rebutjant les oportunitats de diàleg i debat", ha subratllat, després de defensar els canals oberts amb Pequín i Moscou.
"Massa sovint, els líders del passat evitaven parlar amb països amb els quals tenien desacords, i nosaltres pensem el contrari, i n'estem convençuts", ha exposat des del complex turístic Qilin Mountain Villa, que acull la històrica cita.
Sobre el desarmament nuclear, el dirigent nord-americà ha assenyalat que ho abordaran conjuntament, després de convidar per primera vegada la Xina a un debat com aquest, tot i que n'ha admès la dificultat perquè "quan tens armes nuclears, és molt difícil prescindir-ne".
Pel que fa a la guerra a Ucraïna, Trump ha subratllat que hi ha "avenços" i s'ha referit a les intencions de Putin en assenyalar que "desitja que la guerra s'acabi".
En la mateixa línia, Putin ha subratllat que els tres països comparteixen "la responsabilitat de mantenir la pau i la seguretat internacional", i ha assenyalat els "nombrosos interessos comuns en la resolució dels conflictes regionals", en referència a Ucraïna.
La contribució a l'estabilitat global s'ha de basar, segons el mandatari rus, en la "cooperació constructiva" sobre la base del "respecte mutu, la igualtat i l'equilibri en els interessos".
La reunió a Shenzhen és una trobada sense precedents entre els líders de les tres potències nuclears més grans, amb la vista posada a buscar acords per al control dels arsenals nuclears i la fi de la guerra a Ucraïna i l'Iran.