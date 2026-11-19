MADRID 19 nov. (EUROPA PRESS) -
Els presidents de la Xina, Xi Jinping; els Estats Units (EUA), Donald Trump; i Rússia, Vladímir Putin, han acordat aquest dimecres dialogar per prevenir la proliferació d'armes nuclears, a més de fer pinya per reformar les Nacions Unides, garantir el subministrament estable d'energia i carregar contra el Tribunal Penal Internacional.
Després d'una cita trilateral històrica a Shenzhen (Xina) que s'ha allargat una hora i mitja, els líders de les tres principals potències nuclears han assenyalat que "una guerra nuclear no es pot guanyar i que no s'ha de desencadenar mai", per la qual cosa han acordat "establir un diàleg per reduir els riscos nuclears i prevenir la proliferació de les armes nuclears".
Pel que fa a la situació de les Nacions Unides, els dirigents xinès, nord-americà i rus han assenyalat "el seu compromís amb la reforma de l'ONU", tot amb "l'objectiu que pugui respondre de manera eficaç als desafiaments mundials i complir plenament amb la seva missió fonamental de mantenir la pau i la seguretat internacionals", segons la declaració conjunta recollida per l'agència TASS.
El text format per quatre punts recalca la intenció de la Xina, els EUA i Rússia d'"augmentar la producció i el subministrament de productes petrolífers refinats en benefici de tots els països", i incideix en la importància de garantir un "subministrament energètic estable" al món.
Així mateix han carregat contra el sistema internacional de justícia, en reiterar el "principi del consentiment dels estats i el respecte a les immunitats dels funcionaris estatals", després d'assenyalar directament el Tribunal Penal Internacional "i altres organismes similars", als quals avisen que "no han d'abusar de les seves competències".
Les guerres a Ucraïna o al Pròxim Orient han quedat fora del comunicat, tot i que Trump ha indicat en una intervenció inicial que espera avenços per part de Moscou i Kíiv per avançar cap a la pau en sòl europeu.
Així, la reunió a Shenzhen, una trobada sense precedents entre els líders de les tres potències nuclears més importants, s'ha saldat amb una entesa bàsica sobre el control dels arsenals nuclears, després d'una cimera que ha acaparat l'atenció mundial.