Xi trasllada als Emirats una proposta de quatre punts per restaurar la pau al Golf

MADRID 14 abr. (EUROPA PRESS) -
El president de la Xina, Xi Jinping, ha trasllat aquest dimarts al seu homòleg dels Emirats Àrabs Units (EAU), Mohamed bin Zayed, una proposta de quatre punts amb la vista posada a restaurar la pau i l'estabilitat al golf Pèrsic, en un moment en el qual contiua la tensió a l'estret d'Ormuz amb el bloqueig imposat pels EUA després que la primera ronda de negociacions amb l'Iran no arribessin a bon port.
Durant la visita del mandatari emiratià a Pequín, el president xinès ha presentat una iniciativa per afavorir el procés diplomàtic al voltant de la crisi al Pròxim Orient i el Golf provocada per l'ofensiva conjunta llançada pels EUA i Israel el passat 28 de febrer.
Segons informa Xinhua, la proposta exposa un conjunt de principis a seguir per reprendre la pau i l'estabilitat a la zona, incloent que les parts s'adhereixin al principi de coexistència pacífica, al respecte a la sobirania nacional, a l'estat de dret internacional i segueixin el principi de coordinació en qüestions de seguretat.
Aquesta proposta arriba quan les autoritats de la Xina han rebutjat categòricament el bloqueig de l'estret d'Ormuz anunciat per l'administració nord-americana, ho ha qualificat de "perillós i irresponsable", i ha lamentat que "tan sols exacerbarà les tensions" a la regió.
En concret, la iniciativa xinesa recalca que els països del Pròxim Orient i la regió del Golf són "interdependents i veïns inseparables". "Cal fer esforços per donar suport a aquests països a l'hora de millorar les seves relacions, i és imprescindible promoure la construcció d'una arquitectura de seguretat comuna, integral, cooperativa i sostenible", ha indicat.
Pequín recalca que la sobirania és la base perquè tots els països "sobrevisquin i prosperin" raó per la qual demana que no sigui vulnerada. "La sobirania, la seguretat i la integritat territorial dels països del Pròxim Orient i la regió del Golf han de ser plenament respectades, i la seguretat del personal, les instal·lacions i les institucions de tots els països s'han de protegir de manera efectiva", recull.
"S'ha de mantenir el principi de l'estat de dret internacional sense una aplicació selectiva", subratllen les autoritats xineses, que recalquen que cal evitar que el món "retrocedeixi a la llei de la selva".