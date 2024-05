Xi i Putin signen un document per reforçar les seves relacions estratègiques

MADRID, 16 maig (EUROPA PRESS) -

Els presidents de la Xina i Rússia, Xi Jinping i Vladímir Putin, respectivament, han signat aquest dijous un document per aprofundir les relacions estratègiques entre tots dos països, en el marc d'una visita diplomàtica de dos dies a Pequín del mandatari rus amb motiu del 75è aniversari de l'establiment dels seus lligams diplomàtics.

Xi, que ha destacat que el desplaçament és el primer a l'estranger des que Putin va jurar la setmana passada el càrrec per a un cinquè mandat com a president de Rússia, ha argumentat que això "demostra clarament la gran importància" que Moscou dona a aquestes relacions bilaterals i ha incidit que Pequín "hi dona un gran valor".

"La Xina i Rússia han trobat junts un nou camí perquè les potències i els països veïns es tractin amb respecte i busquin l'amistat i una cooperació mútuament beneficiosa", ha dit, abans de recalcar que els lligams entre tots dos països "avancen ràpidament".

Així, ha apuntat als avenços a nivell d'economia, comerç i inversió, entre altres camps, "han fet contribucions positives per mantenir l'estabilitat estratègica global i promoure una democràcia més gran en les relacions internacionals", segons ha informat l'agència Xinhua.

Per la seva banda, Putin ha donat les gràcies a Xi per la rebuda a Pequín i ha recordat que el mandatari xinès també va visitar Rússia després de jurar el càrrec el març del 2023, la qual cosa suposa "una bona tradició d'intercanviar les primeres visites internacionals" i "una confirmació clara de la importància que donem tots dos a un avenç cap a un desenvolupament consistent de les relacions bilaterals".

"Moscou i Pequín tenen una història veritablement sòlida de cooperació pràctica", ha destacat, abans d'incidir que la Xina és "el principal soci" de Rússia "en l'esfera comercial i econòmica", amb les prioritats fixades en "energia, indústria, agricultura, tecnologia avançada, innovació, infraestructura, construcció i transport.