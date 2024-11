Xi felicita Trump i l'insta a "gestionar adequadament les seves diferències"

El mandatari xinès demana a l'expresident que Pequín i Washington "s'avinguin en la nova era"

MADRID, 7 nov. (EUROPA PRESS) -

El president de la Xina, Xi Jinping, ha felicitat aquest dijous Donald Trump pel seu virtual triomf en les eleccions presidencials dels Estats Units (EUA), que el retornen a la Casa Blanca quatre anys després, i l'ha instat a "gestionar adequadament les diferències" entre Pequín i Washington de cara a evitar la confrontació.

"La història ens mostra que la Xina i els EUA es beneficiaran de la cooperació i perdran amb la confrontació. Una relació estable, sana i duradora entre la Xina i els EUA respon als interessos comuns dels dos països i a les expectatives de la comunitat internacional", afirma un comunicat recollit per l'agència de notícies Xinhua.

Xi ha assenyalat que "s'espera que les dues parts defensin els principis de respecte mutu, coexistència pacífica i cooperació beneficiosa per a les dues parts, enforteixin el diàleg i la comunicació, gestionin adequadament les diferències, ampliïn la cooperació mútuament beneficiosa i trobin un camí correcte perquè la Xina i els EUA s'avinguin en la nova era, la qual cosa beneficiarà els dos països i el món".

D'altra banda, el vicepresident xinès, Han Zheng, ha enviat un missatge al seu futur homòleg, el número dos de Trump, J.D. Vance, per felicitar-lo per haver estat elegit vicepresident dels EUA. El magnat nord-americà prendrà possessió com a president per segona vegada al gener.